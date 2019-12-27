В Ростове произошло ДТП с участием трех иномарок
В центре донской столицы произошло массовое ДТП с участием трех иномарок.
Авария случилась сегодня, 27 декабря, около десяти часов вечера на перекрестке улицы Ленина и проспекта Михаила Нагибина. По информации источника ИА «ДОН 24», столкнулись три автомобиля Jeep, Mercedes и Honda.
Все машины получили сильные механические повреждения – больше всех пострадал Mercedes. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.
Как сообщили в пропаганде ГИБДД Ростовской области, информация о произошедшем к ним пока не поступала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный ростовчанин разбил угнанный автомобиль и попал в руки полиции.
Иномарка получила сильные механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU