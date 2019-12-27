2019-12-27T21:58:07+03:00
Происшествия

В Ростове произошло ДТП с участием трех иномарок

Никто из людей в результате аварии не пострадал
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове произошло массовое ДТПВ Ростове произошло массовое ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В центре донской столицы произошло массовое ДТП с участием трех иномарок.

Авария случилась сегодня, 27 декабря, около десяти часов вечера на перекрестке улицы Ленина и проспекта Михаила Нагибина. По информации источника ИА «ДОН 24», столкнулись три автомобиля Jeep, Mercedes и Honda.

Все машины получили сильные механические повреждения – больше всех пострадал Mercedes. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.

Как сообщили в пропаганде ГИБДД Ростовской области, информация о произошедшем к ним пока не поступала.

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Иномарка получила сильные механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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