В Ростове произошло ДТП с участием трех иномарок

СЕГОДНЯ 21:58 2019-12-27T21:58:07+03:00

Никто из людей в результате аварии не пострадал

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В центре донской столицы произошло массовое ДТП с участием трех иномарок.

Авария случилась сегодня, 27 декабря, около десяти часов вечера на перекрестке улицы Ленина и проспекта Михаила Нагибина. По информации источника ИА «ДОН 24», столкнулись три автомобиля Jeep, Mercedes и Honda.

Все машины получили сильные механические повреждения – больше всех пострадал Mercedes. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал.

Как сообщили в пропаганде ГИБДД Ростовской области, информация о произошедшем к ним пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU