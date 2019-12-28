«Жесткая встреча»: в центре Ростова-на-Дону столкнулись дорогие иномарки
В Донской столице накануне вечером, 27 декабря, произошла авария с участием джипа и «Мерседеса». Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло не перекрестке на площади Ленина.
- Один из водителей решил «проскочить» на красный. В итоге произошла жесткая встреча, - написал в социальных сетях свидетель столкновения.
Обе машины получили сильные механические повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в Ростове произошло ДТП с участием трех иномарок. Авария случилась 27 декабря, около десяти часов вечера на перекрестке улицы Ленина и проспекта Михаила Нагибина. Столкнулись три автомобиля Jeep, Mercedes и Honda.
ИСТОЧНИК KP.RU