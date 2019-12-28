2019-12-28T10:06:53+03:00
Общество

Полуголый Дед Мороз смутил охрану «Горизонта»

Странный вид мужчины вызвал незамедлительную реакцию службы безопасности
Мария ШАБАНОВА
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Мужчина в одних плавках разгуливал по торговому центру. Фото: соцсетиМужчина в одних плавках разгуливал по торговому центру. Фото: соцсети
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Несмотря на то, что до Нового года еще несколько дней, некоторые ростовчане, по всей видимости, начали отмечать праздник уже сейчас. Причем, на виду у публики.

Так, накануне, 27 декабря, в торговом центре «Горизонт» на проспекте Нагибина разгуливала компания мужчин. Все бы ничего, но один из них был в плавках и в шапочке Деда Мороза.

Как рассказали очевидцы, компания была пьяна. Охранники сразу же обратили внимание на полуголого «Деда Мороза» и приняли необходимые меры.

Информация об инциденте и фото появились в социальных сетях. Пост набрал много комментариев.

- Вот если бы голые Снегурочки гуляли, тогда у охраны не возникало вопросов и недовольства, - написал Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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