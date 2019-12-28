Полуголый Дед Мороз смутил охрану «Горизонта»
Несмотря на то, что до Нового года еще несколько дней, некоторые ростовчане, по всей видимости, начали отмечать праздник уже сейчас. Причем, на виду у публики.
Так, накануне, 27 декабря, в торговом центре «Горизонт» на проспекте Нагибина разгуливала компания мужчин. Все бы ничего, но один из них был в плавках и в шапочке Деда Мороза.
Как рассказали очевидцы, компания была пьяна. Охранники сразу же обратили внимание на полуголого «Деда Мороза» и приняли необходимые меры.
Информация об инциденте и фото появились в социальных сетях. Пост набрал много комментариев.
- Вот если бы голые Снегурочки гуляли, тогда у охраны не возникало вопросов и недовольства, - написал Сергей.
ИСТОЧНИК KP.RU