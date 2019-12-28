В Ростове домушник украл бритвенные принадлежности
В донкой столице, 25 декабря, неизвестный преступник проник в частный дом на улице Горской. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый проник в помещение, отжав металлопластиковое окно.
Добычей вора стали подарочные наборы с бритвенными принадлежностями, косметикой и другое имущество .
- Сумма ущерба составила 70 000 рублей, - отметил собеседник издания.
С места происшествия изъяты 9 отрезков липкой ленты со следами рук, след орудия взлома, футляр из-под наушников, белый лист бумаги со следами обуви.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU