2019-12-28T12:11:19+03:00
Происшествия

В Ростове домушник украл бритвенные принадлежности

Подозреваемого разыскивает полиция
Мария ШАБАНОВА
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Полицейские разыскивают подозреваемого в кражеПолицейские разыскивают подозреваемого в кражеФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донкой столице, 25 декабря, неизвестный преступник проник в частный дом на улице Горской. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый проник в помещение, отжав металлопластиковое окно.

Добычей вора стали подарочные наборы с бритвенными принадлежностями, косметикой и другое имущество .

- Сумма ущерба составила 70 000 рублей, - отметил собеседник издания.

С места происшествия изъяты 9 отрезков липкой ленты со следами рук, след орудия взлома, футляр из-под наушников, белый лист бумаги со следами обуви.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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