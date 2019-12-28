Последние выходные декабря в Ростове-на-Дону будут по-весеннему теплыми
Рассказываем, какую погоду ждать жителям донской столицы
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Сегодня в субботу, 28 декабря, в Ростове-на-Дону будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем составит шесть градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до +4. Порывы ветра составят два метра в секунду.
В воскресенье, 29 декабря, в донской столице по-прежнему сохранится плюсовая температура. Днем +3 градуса. Вечером столбик термометра покажет +1. Небо по-прежнему будет серым. Дождя и снега не ожидается. Порывы ветра до одного метра в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU