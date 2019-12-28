В Ростовской области многодетную семью спасли от пожара

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-28T14:43:35+03:00

Пожар произошел в частном доме, в котором живут шестеро детей и их родители. Фото: МЧС по Ростовской области

Спасатели вывели из горящего дома шестерых детей и родителей

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Сегодня, 28 декабря, в Неклиновском районе сотрудники МЧС спасли многодетную семью.

В селе Покровское в частном доме произошёл пожар, на кухне загорелась газовая колонка.

- В дальней комнате находилось шестеро детей и родители. Вовремя подоспевшие пожарные эвакуировали из горящего дома всю семью, благодаря чему жертв удалось избежать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:27, ликвидировали загорание в течение семи минут. На месте работало 4 огнеборца 81 пожарно-спасательной части и 1 одна единица техники. Причину пожара устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU