В Ростовской области многодетную семью спасли от пожара
Сегодня, 28 декабря, в Неклиновском районе сотрудники МЧС спасли многодетную семью.
В селе Покровское в частном доме произошёл пожар, на кухне загорелась газовая колонка.
- В дальней комнате находилось шестеро детей и родители. Вовремя подоспевшие пожарные эвакуировали из горящего дома всю семью, благодаря чему жертв удалось избежать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сообщение о пожаре поступило в 10:27, ликвидировали загорание в течение семи минут. На месте работало 4 огнеборца 81 пожарно-спасательной части и 1 одна единица техники. Причину пожара устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU