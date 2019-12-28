В Ростове-на-Дону в канун Нового года отключат свет

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-28T15:30:37+03:00

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В донской столице в канун Нового года на ряде улиц выключат электричество. Это связано с проведением технических работ. 30 декабря света не будет на улицах Комсомольская, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, Сарьяна, 45-я линия. Также это коснется улиц Казахская, Киргизская, 2-я Киргизская, переулков Манычский, Сальский, Медведицкий, Донской.

В этот же день света не будет на улицах Мопра, Тренева и Рабочей площади. Также 15 января будут обесточены дома по улицам 3-я Ноябрьская, Курская.

ИСТОЧНИК KP.RU