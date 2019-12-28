В Ростовской области полицейские открыли огонь по автомобилю
Сотрудники ГАИ, дежурившие на трассе Ростов-на-Дону – Новошахтинск попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке. Но водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие.
- Они выстрелили по колесам автомобиля. После чего удалось задержать 21-летнего ранее судимого за убийство мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Кстати, водитель был пьян. Во время происшествия никто не пострадал.
По факту применения табельного оружия проводится проверка. Предварительно, табельное оружие было применено в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
В отношении водителя составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU