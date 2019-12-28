В Ростовской области полицейские открыли огонь по автомобилю

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-28T15:52:36+03:00

Полицейские начали стрелять по машине водителя на трассе под Ростовом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГАИ, дежурившие на трассе Ростов-на-Дону – Новошахтинск попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке. Но водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие.

- Они выстрелили по колесам автомобиля. После чего удалось задержать 21-летнего ранее судимого за убийство мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Кстати, водитель был пьян. Во время происшествия никто не пострадал.

По факту применения табельного оружия проводится проверка. Предварительно, табельное оружие было применено в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

В отношении водителя составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU