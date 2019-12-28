В Ростове-на-Дону произошли две массовые драки

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-28T16:39:01+03:00

Схлестнулись пять и десять человек

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Минувшая ночь в Ростове-на-Дону ознаменовалась тем, что на Северном произошли сразу две массовые драки. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на Орбитальной схлестнулись пятеро мужчин.

- И все бы ничего, но один из них достал нож, чем нарушил правила кулачного боя за гаражами. Смертоубийства удалось избежать, благодаря вовремя подъехавшему наряду полиции. Причины мужского конфликта: алкашка, Новый год и женщины, - написал свидетель инцидента.

Куда масштабнее получилась массовая драка в одном из ресторанов на Королева. Там во время вечеринки схлестнулись на кулаках уже не менее 10 мужчин. Чтобы восстановить порядок, пришлось вызывать правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU