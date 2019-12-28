На Дону преступник проник в чужой дом и обчистил его на глазах у хозяина

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-28T18:19:50+03:00

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В Неклиновском районе, в селе Евремовка злоумышленник через окно пробрался в частный дом. Его не смутил даже тот факт, что хозяин был дома.

Подозреваемый ударил пенсионерку, затем забрал у нее 5000 тысяч рублей и серьги.

После мужчина убежал, а пострадавшая написала заявление в полицию.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемого поймали. Он уже имеет судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU