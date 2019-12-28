На Дону преступник проник в чужой дом и обчистил его на глазах у хозяина
Подозреваемого задержали
Полиция оперативно поймала подозреваемогоФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:
В Неклиновском районе, в селе Евремовка злоумышленник через окно пробрался в частный дом. Его не смутил даже тот факт, что хозяин был дома.
Подозреваемый ударил пенсионерку, затем забрал у нее 5000 тысяч рублей и серьги.
После мужчина убежал, а пострадавшая написала заявление в полицию.
Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемого поймали. Он уже имеет судимости.
ИСТОЧНИК KP.RU