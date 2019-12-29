«Люди, как так можно!»: В Ростове-на –Дону нашли школу со свастикой
Сегодня, 29 декабря, в городском паблике появилась информация о том, что на заборе вдоль школы кто-то изобразил свастику.
Нацистский символ на ограде нарисовали белой краской, а рядом написали цифры.
- Люди, как так можно? И это страна, победившая фашизм. Я в шоке! Свастика- на заборе за 69 школой. Таких художников (от слова "худо") нужно возить на экскурсии в музей Освенцима, чтобы они понимали, - написал очевидец в паблике.
Он же выложил в группу фотографию.
Пост уже собрал десятки комментариев. В основном, подписчики возмущены сложившейся ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU