В Ростове-на-Дону продавцов елок обвинили в некорректном поведении

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-29T10:13:46+03:00

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Сегодня, 29 декабря, в городских пабликах появилась информация о некорректном поведении продавцов с елочного базара на Рабочей площади.

- Елочный базар на Рабочей площади занял большую её часть. Работает круглосуточно. И все бы ничего, если бы мужчины-продавцы не устроили туалет под окнами близлежащих домов. В частности, нашего, подъезд №18. Кто виноват, и что делать? Рядом - военное следственное управление, районная администрация. Они не видят всего этого безобразия? И кто выдал разрешение на круглосуточную торговлю, если место не оборудовано элементарными удобствами?! Районную СЭС этот вопрос тоже не волнует?, - написал в паблике ростовчанин.

В комментариях пользователи посоветовали автору поста потерпеть еще несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU