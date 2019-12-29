Скотский поступок: в Ростовской области у мужчины украли коров

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-29T11:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красносулинском районе полицейские раскрыли кражу скота. В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с территории его хозяйственной постройки похищены две коровы.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперуполномоченный уголовного розыска опросил соседей заявителя. Местные жители пояснили, что накануне совершения преступления двое молодых людей из соседнего хутора ночью ходили по улице и подозрительно осматривали территории частных домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По подозрению в краже скота полицейские задержали двоих ранее судимых 22-летних жителей Красносулинского района. Полицейские установили, что злоумышленники выждали, когда в доме потерпевшего погаснет свет, проникли в хозпостройку и увели двух коров. В дальнейшем фигуранты продали скот, а деньги потратили.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU