Милаха-енот в центре Ростова-на-Дону привлек внимание горожан

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-29T14:13:03+03:00

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В городском паблике появилась информация о том, что в центре Ростова-на-Дону на поводке мужчина выгуливал енота. Необычного милого зверька заметили на Семашко.

- Милаха-енот поднял настроение, - написал в паблике очевидец.

Он же выложил в сеть снимок упитанного зверка на поводке.

Пост собрал 200 лайков и около сто комментариев.

Одних умили серый зверек.

- Какой славный зверек, - написал один из пользователей.

- Енот - это дикое животное, никогда не понимала, зачем люди заводят себе енотов, лисиц, обезьянок всяких и т.п. Во – первых, это-мучение как для самого хозяина, так и для животного. Мало кто готов терпеть вот такие выходки по разбору квартиры. Многих запирают просто в маленькие клетки, для животного это кошмар , - высказал свое мнение другой подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU