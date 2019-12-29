2019-12-29T14:31:44+03:00
Происшествия

Преступление «под градусом»: в Ростовской области из магазина украли дорогой алкоголь

Подозреваемого в краже задержали
Мария ШАБАНОВА
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Подозреваемого в краже доставили в полициюПодозреваемого в краже доставили в полициюФото: Тимур ХАНОВ
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В отдел полиции в Волгодонске обратилось руководство одного из сетевых супермаркетов. Заявитель пояснил, что один из покупателей украл четыре набора рома известного бренда, а, когда его остановил охранник магазина, он сбежал.

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Оперативники розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего волгодончанина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские изъяли похищенный алкоголь и вернули потерпевшей стороне. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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