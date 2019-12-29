Устроил аварию и скрылся : в Ростове-на-Дону разыскивают трусливого водителя
Сегодня , 29 декабря, в Ростове на Темерницкой легковой автомобиль Renault Duster врезалась в припаркованный Mercedes Sprinter, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
По словам очевидцев, виновник аварии скрылся с места происшествия.
- Водитель Renault сейчас устанавливается. Пострадавших нет», - прокомментировали в ведомстве.
Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала о том, что сотрудники ГАИ, дежурившие на трассе Ростов-на-Дону – Новошахтинск попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке. Но водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие.
- Они выстрелили по колесам автомобиля. После чего удалось задержать 21-летнего ранее судимого за убийство мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Кстати, водитель был пьян. Во время происшествия никто не пострадал.
По факту применения табельного оружия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU