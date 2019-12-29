2019-12-29T17:52:16+03:00
Общество

Устроил аварию и скрылся : в Ростове-на-Дону разыскивают трусливого водителя

ДТП произошло в центре города
Мария ШАБАНОВА
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Водитель "Рено" врезался в иномарку. Фото: соцсетиВодитель "Рено" врезался в иномарку. Фото: соцсети
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Сегодня , 29 декабря, в Ростове на Темерницкой легковой автомобиль Renault Duster врезалась в припаркованный Mercedes Sprinter, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По словам очевидцев, виновник аварии скрылся с места происшествия.

- Водитель Renault сейчас устанавливается. Пострадавших нет», - прокомментировали в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала о том, что сотрудники ГАИ, дежурившие на трассе Ростов-на-ДонуНовошахтинск попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке. Но водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие.

- Они выстрелили по колесам автомобиля. После чего удалось задержать 21-летнего ранее судимого за убийство мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Кстати, водитель был пьян. Во время происшествия никто не пострадал.

По факту применения табельного оружия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Устроил аварию и скрылся : в Ростове-на-Дону разыскивают трусливого водителя
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