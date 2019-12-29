Отомстили конкуренту: в Ростове-на-Дону разбили стекло машине «Яндекс.Такси»
Сегодня, 29 декабря, между ростовскими таксистами произошли разборки в стиле 90-х. Как рассказали свидетели происшествия, инцидент произошел в районе строго вокзала на проспекте Шолохова.
- Таксист-нелегал разбил кастетом стёкла в машине «Яндекс.Такси» за то, что «Яндекс» подъехал в их зону и подобрал пассажирку, - рассказал в паблике свидетель инцидента.
Другой очевидец дополняет: «Они там смелые только когда их толпа , начинают налетать. Если подъехать и встать там с шашками и просто сидеть в авто, то подбегут минут через 5-10. Типа мы здесь работаем».
ИСТОЧНИК KP.RU