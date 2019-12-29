2019-12-29T18:53:20+03:00
Происшествия

Отомстили конкуренту: в Ростове-на-Дону разбили стекло машине «Яндекс.Такси»

По словам очевидцев, это сделали таксисты – нелегалы
Мария ШАБАНОВА
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Сегодня, 29 декабря, между ростовскими таксистами произошли разборки в стиле 90-х. Как рассказали свидетели происшествия, инцидент произошел в районе строго вокзала на проспекте Шолохова.

- Таксист-нелегал разбил кастетом стёкла в машине «Яндекс.Такси» за то, что «Яндекс» подъехал в их зону и подобрал пассажирку, - рассказал в паблике свидетель инцидента.

Другой очевидец дополняет: «Они там смелые только когда их толпа , начинают налетать. Если подъехать и встать там с шашками и просто сидеть в авто, то подбегут минут через 5-10. Типа мы здесь работаем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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