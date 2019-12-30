2019-12-30T08:29:13+03:00
Происшествия

Массовое ДТП с тремя автомобилями унесло жизни трех ростовчан

В столкновении автомобилей пострадали еще и пешеходы
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Массовое ДТП с погибшими произошло в центре РостоваМассовое ДТП с погибшими произошло в центре Ростова
Изменить размер текста:

Массовое смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло минувшей ночью в донской столице.

По словам приехавших на место происшествия правоохранителей, два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате ДТП.

- В 23:15 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Российской в Первомайском районе. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112 под управлением неустановленного водителя. После чего автомобиль Nissan Fuga допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 и наезд на двоих мужчин-пешеходов, - сообщают донские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм. А еще пятеро участников ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы медиками приехавшей на место происшествия скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновник инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Устроил аварию и скрылся : в Ростове-на-Дону разыскивают трусливого водителя.

ДТП произошло в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Студент года - 2019»: В ЮФУ наградили победителей конкурса
Аниматор в костюме панды прокатился по Ростову в багажнике авто
Массовое ДТП с тремя автомобилями унесло жизни трех ростовчан
Отомстили конкуренту: в Ростове-на-Дону разбили стекло машине «Яндекс.Такси»
Устроил аварию и скрылся : в Ростове-на-Дону разыскивают трусливого водителя
Преступление «под градусом»: в Ростовской области из магазина украли дорогой алкоголь
Милаха-енот в центре Ростова-на-Дону привлек внимание горожан
В Ростове-на-Дону мошенник обманул пенсионерку, назвав ее сына убийцей
Скотский поступок: в Ростовской области у мужчины украли коров
В Ростове-на-Дону продавцов елок обвинили в некорректном поведении
«Люди, как так можно!»: В Ростове-на –Дону нашли школу со свастикой
На Дону преступник проник в чужой дом и обчистил его на глазах у хозяина
В Ростове-на-Дону произошли две массовые драки
В Ростовской области полицейские открыли огонь по автомобилю
В Ростове-на-Дону в канун Нового года отключат свет
В Ростовской области многодетную семью спасли от пожара
Последние выходные декабря в Ростове-на-Дону будут по-весеннему теплыми
В Ростове домушник украл бритвенные принадлежности
Полуголый Дед Мороз смутил охрану «Горизонта»
«Жесткая встреча»: в центре Ростова-на-Дону столкнулись дорогие иномарки