Массовое ДТП с тремя автомобилями унесло жизни трех ростовчан

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-30T08:29:13+03:00

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Массовое смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло минувшей ночью в донской столице.

По словам приехавших на место происшествия правоохранителей, два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате ДТП.

- В 23:15 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Российской в Первомайском районе. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112 под управлением неустановленного водителя. После чего автомобиль Nissan Fuga допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 и наезд на двоих мужчин-пешеходов, - сообщают донские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм. А еще пятеро участников ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы медиками приехавшей на место происшествия скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновник инцидента.

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ДТП произошло в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU