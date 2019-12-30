«Студент года - 2019»: В ЮФУ наградили победителей конкурса

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-30T10:22:18+03:00

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Победителей конкурса «Студент года 2019» чествовали в ЮФУ. Праздник прошел в Музее истории вуза, где поздравляли и награждали лучших студентов 2019 года. Известно, что этот конкурс проходит уже четыре года подряд. И с каждым число участников только увеличивается. Так, в нынешнем году оно достигло тысячи (!) человек.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Сообщается, что конкурс охватил восемь направлений, в рамках которых оценивались несколько критериев: информационная, научно-исследовательская, общественная, наставническая деятельность студентов, спортивные и творческие достижения, эрудиция и интеллект.

- Сегодня самым активным и самым напористым студентам Южного федерального университета вручается премия «Студент года», - отметила врио ректора Инна Шевченко, поздравив победителей и пожелав им успехов в дальнейшей учебе, научной деятельности, спортивных и творческих достижениях.