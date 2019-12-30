2019-12-30T11:41:15+03:00
Общество

Заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ

Спросом пользуется недвижимость в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по госсубсидированию покупки жилья на Дальнем Востоке. В течение всего срока действия новой программы банк планирует реализовать 100 млрд рублей ипотечных кредитов. И уже одобрил 300 заявок на один миллиард рублей за первые две недели работы в рамках новой программы. Известно, что было проведено более 40 сделок и принято на рассмотрение порядка 500 заявок на два миллиарда рублей. В топ-3 регионов по объему заявок вошли Республика Саха (Якутия) - 527 млн рублей, Приморский и Хабаровский края - 495 млн и 392 млн рублей соответственно.

Так, ставка по новой программе составляет 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке - возраст обоих супругов – не старше 35 лет, а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или покупку уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. А оформить его можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.

Заявку на участие можно подать в офисе ВТБ. При этом рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

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