2019-12-30T11:21:54+03:00
Спорт

Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов обрел семейное счастье

Форвард «желто-синих» женился на 24-летней красавице Амине
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Элдор и Амина познакомились всего два месяца назад. Фото: ФК "Ростов"Элдор и Амина познакомились всего два месяца назад. Фото: ФК "Ростов"
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Футболист сборной Узбекистана и «Ростова» Элдор Шомуродов накануне Нового года сделал ценный вклад в копилку своего личного счастья — форвард женился на любимой девушке. Об этом радостном событии в жизни счастливой пары пресс-служба донского клуба сообщила в социальных сетях.

Об избраннице Шомуродова известно немного. Девушке 24 года, ее зовут Амина. Как рассказывал главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин, Элдор познакомился со своей будущей супругой всего пару месяцев назад.

Как видно, чувства влюбленных оказалась настолько сильными, что молодые не стали откладывать свадьбу в долгий ящик и провели церемонию 28 декабря.

Напомним, что Шомуродов играет в «Ростове» с 2017 года. В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 матчах РПЛ, где забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В 2019 году Шомуродов в 13 матчах за национальную команду Узбекистана отправил в ворота соперников 13 мячей.

Ранее стало известно, что форвард номинирован на звание лучшего футболиста Азии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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