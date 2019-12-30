2019-12-30T12:01:01+03:00
Общество

«Хоть бы на кирпичи поставили»: детскую коляску автоворы оставили без колес в Ростове

Ростовчане недоумевают, как до такого можно было додуматься
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Горожане недоумевают, кому понадобились колеса? Фото: vk.com/rostovnadonuГорожане недоумевают, кому понадобились колеса? Фото: vk.com/rostovnadonu
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Пока жители Ростова в расслабленном настроении готовятся к празднованию Нового года, дерзкие автоворы не могут сдержать своих криминальных порывов. В этом раз злоумышленники не стали «раздевать» очередную легковушку в одном из спальных районов донской столицы, а пошли куда более нестандартным и изощренным путем — они сняли колеса с детской коляски.

Фото «разутой» коляски, сиротливо стоящей на декабрьской листве перед одним из городских дворов, появились в соцсетях.

- Недоброе утро у кого-то. В Ростове колеса могут снять даже с коляски, - таким комментарием сопроводил автор поста запечатленную им вопиющую картину.

Поступок злоумышленников не оставил равнодушными пользователей паблика «Ростов Главный», которые искренне изумились действиям наглецов.

«Хоть бы на кирпичи поставили», «Правильно наказали, там парковка запрещена», «Карапузы парковку не поделили», «Дожились», «Куда мир катится», - такими словами отреагировали на происшествие пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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