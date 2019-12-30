«Я тебя сам буду охранять, мало ли что»: ростовчанин смело поставил на место наглого парковочного мошенника

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-30T14:05:48+03:00

Ростовчанин не дал себя водить за нос ушлому мошеннику. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Феерический диалог двух мужчин на автостоянке попал в интернет

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Мастер-класс по общению с мошенником, вымогающим деньги за бесплатную парковку около рынка «Темерник», показал житель Ростова-на-Дону.

Видеозапись переговоров решительного парня и нахального мошенника появилась паблике Вконтакте «Это Ростов-на-Дону!» и незамедлительно привлекла оживленное внимание пользователей интернета.

Молодой человек на выходных заехал по делам на рынок. Едва он поставил свою машину на бесплатной стоянке, как к нему подошел неизвестный человек и предложил оплатить парковку — услугу незнакомец оценил в 100 рублей.

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На это ростовчанин изумленно ответил, что никакой специальной «парковки» в этом месте нет, и прямым текстом намекнул собеседнику, что тот — мошенник.

Мало того, для полного доказательства абсурдности выдвинутых притязаний по денежной оплате стоянки, смекалистый парень решил внезапно прибегнуть к неожиданному маневру, моментом ошеломившего незадачливого «разводилу».

- Знаешь, чья это парковка? Моя! Давай мне 200 рублей, за то, что ходишь здесь. Я тебя сам буду охранять. Мало ли что — вдруг побьют тебя, - предложил находчивый водитель опешившему от такого поворота дискуссии мошеннику.

Устав клянчить «сотку», тот только досадливо махнул рукой на упертого парня.

- Стойте уже так, - процедил сквозь зубы мужчина и ретировался восвояси.

Пользователи сети оценили креативный подход молодого водителя, позволившего ему сохранить свои деньги от ушлого злоумышленника.

«Красава мужик», «Красавчик!», «Из-за этих разводил на Темерник порой даже ехать не охота», «Парень грамотно разобрался в ситуации», - написали в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU