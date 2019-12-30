ФК «Ростов» может отдать Шомуродова за 10 млн евро

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-30T15:50:57+03:00

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Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов в перспективе может покинуть донской клуб, если за его трансфер предложат не менее 10 млн евро.

По информации источника Федерального агентства новостей, ростовчане в настоящее время не собираются расставаться с ведущим игроком. Однако, если другая команда согласится на предложенные финансовые условия по выкупу игрока, то сделка может состояться. Сам Элдор готов покинуть «желто-синих».

Напомним, что за стремительного прогрессирующим футболистом «Ростова» следят российские топ-клубы, а также ряд команд из Франции и Германии.

Форвард перешел в «Ростов» из «Бункдкора» летом 2017 года всего за 300 тысяч евро. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 10 голов и шесть результативных передач. Кроме того, в активе нападающего также 46 матчей за сборную Узбекистана, в которых он забил 20 голов в ворота соперников.

По данным transfermarkt.de, стоимость игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU