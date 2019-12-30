«Территория развития - городская среда»: Молодые преподаватели ЮФУ поработали в «Артеке»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-30T16:29:38+03:00

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С 4 по 23 декабря 2019 года в Международном детском центре «Артек» проходила международная смена молодых архитекторов и урбанистов «Территория развития - городская среда», посвященная участию молодежи в развитии своих городов и поселений.

Работа с детьми велась совместно с преподавателями из пяти архитектурно-строительных и художественных вузов и колледжей РФ, в числе которых преподаватели и магистранты Академии архитектуры и искусств ЮФУ.

На протяжении всей смены занятия проходили по основам архитектурного проектирования и макетирования. И, как рассказали в донском вузе, одной из задач участия в проекте представителей ЮФУ стало привлечение художественно-одаренных школьников из различных регионов России, как абитуриентов, для обучения на творческих направлениях подготовки и специальностях в Академии, а также для участия в «Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 6-11 классов «Архитектура и искусство» по комплексу предметов, таких как рисунок, живопись, композиция и черчение.

А итогом продолжительной творческой работы стала торжественная презентация проекта и демонстрация макета «Лагерь будущего», расположенного на озере Османн на территории «Артека».