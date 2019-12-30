Более 70-ти домов остались без тепла из-за аварии в Ростове
Аварийные службы ликвидируют порыв к вечеру
Трубу починят в течение нескольких часов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Коммунальная авария, оставившая без теплоснабжения десятки домов в донской столице, произошла сегодня, 30 декабря.
ЧП случилось по адресу ул. Катаева, 7. В результате порыва трубы диаметром 800 мм без теплоснабжения остались 88 объектов, из них 71 — это непосредственно жилые дома.
- Порыв произошел на подающем трубопроводе, отсутствует только отопление, горячая вода есть. Аварийные службы устраняют порыв, все работы будут сегодня завершены до 20 часов, - рассказали в пресс-службе «Ростовских тепловых сетей».
ИСТОЧНИК KP.RU