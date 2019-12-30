В Ростовской области поймали наркомана с двумя килограммами марихуаны

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-30T17:37:25+03:00

Мужчина уверяет, что хранил вещество для себя

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении и употреблении наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, что 49-летний житель Зерноградского района попал в список подозреваемых в хранении наркотиков. Правоохранители нагрянули к нему домой с обыском, в ходе которого был обнаружен пакет с двумя килограммами марихуаны.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в участок. Позже мужчина признался, что хранил вещество не для продажи, а для собственного употребления.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU