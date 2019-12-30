В Ростове после Нового года снова пройдет транспортная реформа

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-30T19:07:11+03:00

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С 1 января 2020 года в донской столице изменятся маршруты восьми автобусов.

Изменения произойдут по многочисленным просьбам местных жителей. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Маршрут № 13 будет продлен до СТ «Утро», № 72 планируется, что он будет ходить до ТРК «Мегамаг», а № 63 продлят до остановки «Аксайский мост», возможно, это позволит наладить сообщение до гипермаркета METRO. Будет сокращен маршрут автобуса № 73. После Нового года он будет следовать лишь до остановки «переулок Строительный» по улице Портовой.

Маршрут № 50 теперь будет заезжать на площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, а на маршрут № 40 можно будет сесть на улицах Добровольского и Волкова, а также на Коммунистическом проспекте при движении в направлении ТЦ «Меркурий».

А маршрут № 75 продлят до ЖК «Акварель», а также возобновит работу автобус № 31, следующий по маршруту «Очистные сооружения - Центральный Рынок» и отменят маршрут № 48-МТ. Вместо № 48-МТ пассажиры с улицы Профсоюзной смогут пользоваться новым маршрутом № 48 «Западный переезд - Центральный Рынок».

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Эксперт в студии - редактор сайта "Ростовский городской транспорт" Михаил Кругликов.

ИСТОЧНИК KP.RU