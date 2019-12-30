2019-12-30T19:29:09+03:00
Происшествия

В воинской части Ростовской области скончался 19-летний солдат

Парень лег спать, а на утро не проснулся
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области в части умер солдат-срочникВ Ростовской области в части умер солдат-срочникФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В одной из воинских частей Ростовской области по неизвестной причине умер солдат-срочник.

Парень скоропостижно скончался в воинской части Каменского района. Инцидент произошел еще вчера, 29 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

- По предварительным данным, молодой человек лег спать после отбоя, а на утро не проснулся. Сослуживцы во время подъема нашли его мертвым в постели. Подоспевшие на место медики констатировали его смерть, - сообщает источник.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего Истинную причину скоропостижной гибели парня в Ростовской области выявят судмедэксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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