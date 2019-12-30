В воинской части Ростовской области скончался 19-летний солдат
В одной из воинских частей Ростовской области по неизвестной причине умер солдат-срочник.
Парень скоропостижно скончался в воинской части Каменского района. Инцидент произошел еще вчера, 29 декабря, но известно об этом стало только сегодня.
- По предварительным данным, молодой человек лег спать после отбоя, а на утро не проснулся. Сослуживцы во время подъема нашли его мертвым в постели. Подоспевшие на место медики констатировали его смерть, - сообщает источник.
В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего Истинную причину скоропостижной гибели парня в Ростовской области выявят судмедэксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU