Первый перелет из Челябинска в Ростов отменился по неизвестной причине
Самолет должен был приземлиться в «Платове» в 5:45
Первый самолет из Челябинска не прилетел в "Платов"Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
Первый рейс из Челябинска в Ростов-на-Дону отменили по неизвестной причине.
Борт авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в донскую столицу еще ранним утром. Вылет из челябинского Балдино был назначен на 4:45, а прибытие в Ростов намечалось на 5:45. Но на онлайн-табло аэропорта «Платов» было указано, что рейс отменен.
Что стало причиной отмены рейса пока не известно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет из Ростова-на-Дону не смог сесть из-за густого тумана в Омске.
Лайнер улетел на запасной аэродром в Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU