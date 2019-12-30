2019-12-30T19:57:53+03:00
Общество

Первый перелет из Челябинска в Ростов отменился по неизвестной причине

Самолет должен был приземлиться в «Платове» в 5:45
Иван ТИМОФЕЕВ
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Первый самолет из Челябинска не прилетел в "Платов"Первый самолет из Челябинска не прилетел в "Платов"Фото: "КП" Архив
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Первый рейс из Челябинска в Ростов-на-Дону отменили по неизвестной причине.

Борт авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в донскую столицу еще ранним утром. Вылет из челябинского Балдино был назначен на 4:45, а прибытие в Ростов намечалось на 5:45. Но на онлайн-табло аэропорта «Платов» было указано, что рейс отменен.

Что стало причиной отмены рейса пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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