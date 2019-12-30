Водитель отечественного кроссовера сбил пешехода на трассе в Ростовской области
В результате аварии на трассе в Ростовской области погиб человек.
Инцидент произошел на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский». 30-летний водитель автомобиля марки УАЗ «Патриот» по неосмотрительности сбил пешехода. Но стоит отметить, что мужчина шел вдоль трассы.
- В результате ДТП пешеход, личность которого пока не установлена, погиб на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего пешехода.
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Среди людей пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU