2019-12-30T20:27:49+03:00
Происшествия

Водитель отечественного кроссовера сбил пешехода на трассе в Ростовской области

Личность пешехода не установлена
Иван ТИМОФЕЕВ
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Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Ростовской областиВодитель насмерть сбил пешехода на трассе в Ростовской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В результате аварии на трассе в Ростовской области погиб человек.

Инцидент произошел на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский». 30-летний водитель автомобиля марки УАЗ «Патриот» по неосмотрительности сбил пешехода. Но стоит отметить, что мужчина шел вдоль трассы.

- В результате ДТП пешеход, личность которого пока не установлена, погиб на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего пешехода.

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Среди людей пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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