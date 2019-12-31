2019-12-31T08:34:08+03:00
Общество

12 месяцев в деле: в Ростове под Новый год стали распускаться розовые кусты

Ростовчане опасаются предстоящих морозов, которые убьют всю красоту
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове под Новый год зацвели розы. Фото: "Ростов Главный"В Ростове под Новый год зацвели розы. Фото: "Ростов Главный"
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В донской столице в канун Нового года зацвели розовые кусты.

Недоумевающие от происходящего жители сфотографировали это природное явление и выложили снимки в соцсети. На них видно, что розовые кусты в Ростове уже стали распускать молодые листья и вот-вот на них начнут появляться бутоны.

«Это точно зима? У роз на улице начали расти молодые листья», «Это очень плохо, что листья пошли. Когда мороз ударит, почки замёрзнут и цветов потом нет. И вряд ли будут розы, нужно было короче срезать», «Жаль, что морозом побьет все», «Природа перепутала времена года. Боюсь весной не будет цветов, а летом фруктов», - забеспокоились ростовчане в соцсети.

Некоторые горожане напомнили, что ведь совсем недавно на улицах города распустились одуванчики, которые тоже появляются в середине весны. Местные жители уверены, что ничего хорошего в такой смене климата нет. Зимнее морозы рано или поздно придут в регион и цветы погибнут.

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Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам.

«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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