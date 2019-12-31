12 месяцев в деле: в Ростове под Новый год стали распускаться розовые кусты
В донской столице в канун Нового года зацвели розовые кусты.
Недоумевающие от происходящего жители сфотографировали это природное явление и выложили снимки в соцсети. На них видно, что розовые кусты в Ростове уже стали распускать молодые листья и вот-вот на них начнут появляться бутоны.
«Это точно зима? У роз на улице начали расти молодые листья», «Это очень плохо, что листья пошли. Когда мороз ударит, почки замёрзнут и цветов потом нет. И вряд ли будут розы, нужно было короче срезать», «Жаль, что морозом побьет все», «Природа перепутала времена года. Боюсь весной не будет цветов, а летом фруктов», - забеспокоились ростовчане в соцсети.
Некоторые горожане напомнили, что ведь совсем недавно на улицах города распустились одуванчики, которые тоже появляются в середине весны. Местные жители уверены, что ничего хорошего в такой смене климата нет. Зимнее морозы рано или поздно придут в регион и цветы погибнут.
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Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам.
«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».
ИСТОЧНИК KP.RU