2019-12-31T08:51:58+03:00
Общество

В ЮФУ появилась международная лаборатория «Вычислительная механика»

Проект донских ученых был признан одним из победителей седьмого конкурса мегагрантов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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В Южном федеральном университете открылась международная научно-исследовательская лаборатория «Вычислительная механика». Она была создана в рамках проекта «Модели, алгоритмы и программные средства для многомасштабного анализа новых материалов и физически активных сред» ученых Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ. Он был признан одним из лучших в седьмом конкурсе мегагрантов, на который были поданы 433 заявки, а выбраны всего 36 победителей.

Так, в состав лаборатории вошли ведущие ученые, молодые исследователи и аспиранты вуза-победителя.

- Сотрудники лаборатории будут проводить исследования в области численных методов и программных средств решения алгебраических задач большой размерности, - рассказали в донском университете, - а также разрабатывать конечно-элементные комплексы для компьютерного дизайна композитов и активных материалов, создавать и исследовать модели, алгоритмы и программы для решения обратных задач по идентификации свойств активных материалов и многомасштабных структур течений.

Причем исследования будут выполняться под руководством одного из ведущих мировых ученых в области вычислительной алгебры - профессора Института вычислительной математики Академии математики и системных наук Китайской академии наук Чжун-Чжи Бая. А соруководитель с российской стороны - заведующий кафедрой математического моделирования профессор Андрей Наседкин.

На прошедшем заседании сотрудники лаборатории обсудили план работы по проекту, методы, подходы и алгоритмы для решения поставленных задач.

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