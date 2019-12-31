Ростовский адвокат и ее супруг проведут в колонии по пять лет за разбой
В Ростове-на-Дону осудили адвоката Карину Кондратьеву и ее супруга за разбой.
В ходе следствия выяснилось, что правоохранительница вместе со своим супругом заподозрили, что в квартире одной пожилой женщины имеется крупная сумма денег и дорогие вещи. Они наняли двух исполнителей, чтобы те добыли для них желанное.
И вот в ноябре 2018 года к пенсионерке пришла некая Кристина Суханкина, которая представилась журналистом. Во время недолгого разговора она незаметно подлила в чай лекарство, из-за чего женщина потеряла сознание.
- Суханкина начала обыскивать квартиру, но пришел внук владелицы и задержал ее. Адвоката и ее мужа приговорили к пяти годам колонии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Ранее был вынесен приговор в отношении Суханкиной и ее подельницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU