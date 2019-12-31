На донской трассе в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-31T10:03:13+03:00

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В Ростовской области на автодороге Волгоград-Сальск в аварии пострадали три человека. ДТП произошло накануне на 20-м километре автодороги.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Мазда 6" направлялся из Сальска в сторону Волгограда. 43-летний мужчина по касательной задел припаркованную "Газель", а после выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Газель Некст».

Пострадали водитель и 39-летняя пассажирка иномарки. Травмы получил мужчина, который находился в автомобиле "ГАЗель Некст".

- Водитель "Газели" скрылся с места аварии, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU