На донской трассе в ДТП пострадали три человека
В Ростовской области на автодороге Волгоград-Сальск в аварии пострадали три человека. ДТП произошло накануне на 20-м километре автодороги.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Мазда 6" направлялся из Сальска в сторону Волгограда. 43-летний мужчина по касательной задел припаркованную "Газель", а после выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Газель Некст».
Пострадали водитель и 39-летняя пассажирка иномарки. Травмы получил мужчина, который находился в автомобиле "ГАЗель Некст".
- Водитель "Газели" скрылся с места аварии, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU