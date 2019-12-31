2019-12-31T10:03:13+03:00
Общество

На донской трассе в ДТП пострадали три человека

Авария произошла под Сальском
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Водитель "Газели" скрылся с места аварииВодитель "Газели" скрылся с места аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области на автодороге Волгоград-Сальск в аварии пострадали три человека. ДТП произошло накануне на 20-м километре автодороги.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Мазда 6" направлялся из Сальска в сторону Волгограда. 43-летний мужчина по касательной задел припаркованную "Газель", а после выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Газель Некст».

Пострадали водитель и 39-летняя пассажирка иномарки. Травмы получил мужчина, который находился в автомобиле "ГАЗель Некст".

- Водитель "Газели" скрылся с места аварии, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ликвидировали девять площадок с пиротехникой
Ростовчан приглашают поучаствовать в донорской акции
"Как две сестры": Молодая мама Анастасии Костенко удивила подписчиков
Скандально известный футболист Павел Мамаев рассказал о своей судьбе в ФК "Ростов"
На донской трассе в ДТП пострадали три человека
В центре Ростова-на-Дону восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии на Катаева
Ростовский адвокат и ее супруг проведут в колонии по пять лет за разбой
В ЮФУ появилась международная лаборатория «Вычислительная механика»
12 месяцев в деле: в Ростове под Новый год стали распускаться розовые кусты
Водитель отечественного кроссовера сбил пешехода на трассе в Ростовской области
Первый перелет из Челябинска в Ростов отменился по неизвестной причине
В воинской части Ростовской области скончался 19-летний солдат
В Ростове после Нового года снова пройдет транспортная реформа
Ростовчанин стал жертвой грабителя возле собственного дома
В Ростовской области поймали наркомана с двумя килограммами марихуаны
Более 70-ти домов остались без тепла из-за аварии в Ростове
«Территория развития - городская среда»: Молодые преподаватели ЮФУ поработали в «Артеке»
ФК «Ростов» может отдать Шомуродова за 10 млн евро
«Я тебя сам буду охранять, мало ли что»: ростовчанин смело поставил на место наглого парковочного мошенника
Ростовские автобусы дооснастят кондиционерами за 24,5 млн рублей
Курившего IQOS в самолете пассажира задержали в аэропорту Платов
«Хоть бы на кирпичи поставили»: детскую коляску автоворы оставили без колес в Ростове
Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов обрел семейное счастье
Заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ