"Как две сестры": Молодая мама Анастасии Костенко удивила подписчиков

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-31T10:51:51+03:00

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Даже в преддверии новогодних праздников поклонники ростовской модели Анастасии Костенко, которая является супругой футболиста Дмитрия Тарасова, продолжают следить за личной жизнью знаменитости и ее семьи. Так, недавно мама донской красавицы произвела впечатление на подписчиков.

Анастасия вместе со своей мамой сфотографировались у новогодней елки. Беременная модель рассказала, что очень заботится о состоянии здоровья семьи, поэтому решила совершить совместный поход в больницу.

kostenko.94 Всем Благо Дарю Спасибо большое вам за ваши переживания

- Сегодня взяла с собой на плановый осмотр маму. Правда, никто не поверил, что Виктория Владимировна состоит со мной в данной степени родства. Сестра, не иначе, - сообщила Анастасия Костенко.

По ее словам, причина молодости мамы в том, что она рано родила, поэтому выглядит очень молодо и годится дочери в сестры. Подписчики Анастасии Костенко оценили внешний вид мамы модели и отметили, что вместе они выглядят, как сестры.

kostenko.94 6 дней Вчера погрузились с головой в предновогодние хлопоты.

Стоит отметить, что совсем недавно беременная модель Анастасия Костенко сломала руку. Теперь красавице требуется помощь со стороны, ведь с одной рукой непросто справляться с малышкой Миланой и огромным особняком, где проживают Тарасовы.

kostenko.94 Моя поддержка на ближайшие 3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU