"Как две сестры": Молодая мама Анастасии Костенко удивила подписчиков
Даже в преддверии новогодних праздников поклонники ростовской модели Анастасии Костенко, которая является супругой футболиста Дмитрия Тарасова, продолжают следить за личной жизнью знаменитости и ее семьи. Так, недавно мама донской красавицы произвела впечатление на подписчиков.
Анастасия вместе со своей мамой сфотографировались у новогодней елки. Беременная модель рассказала, что очень заботится о состоянии здоровья семьи, поэтому решила совершить совместный поход в больницу.
- Сегодня взяла с собой на плановый осмотр маму. Правда, никто не поверил, что Виктория Владимировна состоит со мной в данной степени родства. Сестра, не иначе, - сообщила Анастасия Костенко.
По ее словам, причина молодости мамы в том, что она рано родила, поэтому выглядит очень молодо и годится дочери в сестры. Подписчики Анастасии Костенко оценили внешний вид мамы модели и отметили, что вместе они выглядят, как сестры.
Стоит отметить, что совсем недавно беременная модель Анастасия Костенко сломала руку. Теперь красавице требуется помощь со стороны, ведь с одной рукой непросто справляться с малышкой Миланой и огромным особняком, где проживают Тарасовы.
ИСТОЧНИК KP.RU