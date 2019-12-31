Ростовчан приглашают поучаствовать в донорской акции

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-31T11:49:08+03:00

Доноры могут прийти на станцию переливания 4 января

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 января, в донской столице на областной станции переливания крови медики ждут всех желающих стать донорами.

Донорами крови должны быть люди старше 18 лет и тяжелее пятидесяти килограммов. с Собой добровольцам необходимо взять паспорт с регистрацией в Ростовской области.

– Абсолютные противопоказания для сдачи крови: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа, – отметили в пресс-службе донского правительства.

Стоит отметить, что потенциальным донорам необходимо отказаться от алкоголя и жирной пищи за несколько дней до проведения медицинской процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU