Ростовчан приглашают поучаствовать в донорской акции
В субботу, 4 января, в донской столице на областной станции переливания крови медики ждут всех желающих стать донорами.
Донорами крови должны быть люди старше 18 лет и тяжелее пятидесяти килограммов. с Собой добровольцам необходимо взять паспорт с регистрацией в Ростовской области.
– Абсолютные противопоказания для сдачи крови: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа, – отметили в пресс-службе донского правительства.
Стоит отметить, что потенциальным донорам необходимо отказаться от алкоголя и жирной пищи за несколько дней до проведения медицинской процедуры.
ИСТОЧНИК KP.RU