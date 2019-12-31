В Ростове-на-Дону ликвидировали девять площадок с пиротехникой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-31T12:05:47+03:00

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В донской столице демонтировали девять площадок, на которых торговали пиротехников, шесть павильонов на въезде в Ростов со стороны Таганрога, а также больше 25 незаконных ларьков в Северном жилом массиве демонтировали, сообщает управление торговли и бытового обслуживания Ростова.

Незаконные торговые точки ликвидировались в конце декабря круглосуточно.

- Шесть из 50 незаконно размещенных НТО в районе рынка «Шайба» на улице Добровольского мы демонтировали и вывезли в прошлую среду с участием журналистов городских и региональных СМИ. В четверг группа активистов – собственников ларьков была у меня на личном приеме... многие торгующие без законных на то оснований услышали позицию городских властей и за субботу-воскресенье самостоятельно демонтировали и вывезли еще 20 павильонов, -сообщил начальник управления Константин Тихонов.

По его словам, владельцы незаконных торговых точек, которые не вывезут ларьки самостоятельно будут перенесены на штрафстоянку и будут вынуждены компенсировать понесенные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU