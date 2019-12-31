2019-12-31T12:05:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ликвидировали девять площадок с пиротехникой

А также переместили 25 ларьков
ПЕТР ДЕНИСОВ
Поделиться:
Владельцам незаконных ларьков придется выплатить штрафыВладельцам незаконных ларьков придется выплатить штрафыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В донской столице демонтировали девять площадок, на которых торговали пиротехников, шесть павильонов на въезде в Ростов со стороны Таганрога, а также больше 25 незаконных ларьков в Северном жилом массиве демонтировали, сообщает управление торговли и бытового обслуживания Ростова.

Незаконные торговые точки ликвидировались в конце декабря круглосуточно.

- Шесть из 50 незаконно размещенных НТО в районе рынка «Шайба» на улице Добровольского мы демонтировали и вывезли в прошлую среду с участием журналистов городских и региональных СМИ. В четверг группа активистов – собственников ларьков была у меня на личном приеме... многие торгующие без законных на то оснований услышали позицию городских властей и за субботу-воскресенье самостоятельно демонтировали и вывезли еще 20 павильонов, -сообщил начальник управления Константин Тихонов.

По его словам, владельцы незаконных торговых точек, которые не вывезут ларьки самостоятельно будут перенесены на штрафстоянку и будут вынуждены компенсировать понесенные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ликвидировали девять площадок с пиротехникой
Ростовчан приглашают поучаствовать в донорской акции
"Как две сестры": Молодая мама Анастасии Костенко удивила подписчиков
Скандально известный футболист Павел Мамаев рассказал о своей судьбе в ФК "Ростов"
На донской трассе в ДТП пострадали три человека
В центре Ростова-на-Дону восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии на Катаева
Ростовский адвокат и ее супруг проведут в колонии по пять лет за разбой
В ЮФУ появилась международная лаборатория «Вычислительная механика»
12 месяцев в деле: в Ростове под Новый год стали распускаться розовые кусты
Водитель отечественного кроссовера сбил пешехода на трассе в Ростовской области
Первый перелет из Челябинска в Ростов отменился по неизвестной причине
В воинской части Ростовской области скончался 19-летний солдат
В Ростове после Нового года снова пройдет транспортная реформа
Ростовчанин стал жертвой грабителя возле собственного дома
В Ростовской области поймали наркомана с двумя килограммами марихуаны
Более 70-ти домов остались без тепла из-за аварии в Ростове
«Территория развития - городская среда»: Молодые преподаватели ЮФУ поработали в «Артеке»
ФК «Ростов» может отдать Шомуродова за 10 млн евро
«Я тебя сам буду охранять, мало ли что»: ростовчанин смело поставил на место наглого парковочного мошенника
Ростовские автобусы дооснастят кондиционерами за 24,5 млн рублей
Курившего IQOS в самолете пассажира задержали в аэропорту Платов
«Хоть бы на кирпичи поставили»: детскую коляску автоворы оставили без колес в Ростове
Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов обрел семейное счастье
Заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ