2019-12-31T14:42:41+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону иномарка протаранила машину полиции

Авария произошла в Александровке
Мария ШАБАНОВА
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Полиция проводит проверку по данному фактуПолиция проводит проверку по данному фактуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ростове-на-Дону накануне, 30 декабря, на проспекте 40-летия Победы произошла авария с участием патрульной машины и «Хендая».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, по предварительным данным, 46-летний мужчина на «Хендай Солярис» ехал по проспекту. Водитель не выдержал дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль ГИБДД.

Обе машина оказались после столкновения изрядно «помятыми». В результате аварии никто не пострадал. Полиция выясняет все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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