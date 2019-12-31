2019-12-31T18:27:23+03:00
Общество

Более 100 административных протоколов было составлено на незаконных торговцев елками

Большинство нарушений нашли в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Шахтах
Иван ТИМОФЕЕВ
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За незаконную продажу елок оштрафовали торговцев в Ростовской областиЗа незаконную продажу елок оштрафовали торговцев в Ростовской областиФото: "КП" Архив
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В Ростовской области правоохранители стали строго карать за незаконную продажу елок.

В настоящее время уже составлено более 100 протоколов за незаконную продажу новогодних деревьев. Об этом сообщили в правительстве региона. Сотрудники административной инспекции провели несколько рейдов в муниципалитетах. Были выявлены незаконные факты продаж елок и новогодней атрибутики.

Всего было оставлено более 100 протоколов. Большинство нарушений обнаружилось в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Шахтах.

- В регионе определили специальные места для торговли елками, есть праздничные ярмарки. Остальные территории считаются незаконными для этой деятельности, - заявил глава административной инспекции региона Николай Копичка.

Стоит отметить, что максимальный штраф за нарушения на физическое лицо составляет четыре тысячи рублей. Если это повторяется, то эта сумма удваивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Более 100 административных протоколов было составлено на незаконных торговцев елками
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