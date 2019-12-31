В Ростовской области дотла сгорела припаркованная иномарка

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-31T19:12:00+03:00

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В Ростовской области сгорела припаркованная иномарка.

Инцидент произошел в городе Таганроге на пересечении улицы Греческой и переулка Добролюбовского. Автомобиль марки Mazdа был припаркован на перекрестке. Машина вспыхнула по неизвестной причине. Огонь полностью уничтожил мотор, лопнули шины и стекла. Последствия инцидента сфотографировал сам владелец авто и выложил снимки в соцсети.

- Петарда случайно закатилась или под шумок воспользовались праздником? - поинтересовались пользователи в комментариях.

Некоторые же искренне посочувствовали владельцу сгоревшей машины.

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В социальных сетях уже появилось видео очевидцев пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU