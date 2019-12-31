В центре Ростова произошла массовая авария с участием трех иномарок

СЕГОДНЯ 19:35 2019-12-31T19:35:59+03:00

В результате аварии никто из людей не пострадал

Изменить размер текста: A A

Массовая авария произошла в донской столице в канун Нового года.

Инцидент произошел сегодня, 31 декабря, днем в центре Ростова-на-Дону на улице Мечникова. Участниками ДТП стали иномарки Kia Optima, Hyundai Solaris и Kia Sorento. Виновником аварии назвали водителя такси.

- По предварительным данным, неизвестный водитель за рулем Kia Optima совершал поворот из переулка Семашко и влетел в Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 32-летний мужчина. От удара автомобиль откинуло на Kia Sorento, которым управлял 37-летний водитель, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

Правоохранители утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал. Виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону произошла тройная авария.

Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения.

ИСТОЧНИК KP.RU