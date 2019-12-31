В центре Ростова произошла массовая авария с участием трех иномарок
Массовая авария произошла в донской столице в канун Нового года.
Инцидент произошел сегодня, 31 декабря, днем в центре Ростова-на-Дону на улице Мечникова. Участниками ДТП стали иномарки Kia Optima, Hyundai Solaris и Kia Sorento. Виновником аварии назвали водителя такси.
- По предварительным данным, неизвестный водитель за рулем Kia Optima совершал поворот из переулка Семашко и влетел в Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 32-летний мужчина. От удара автомобиль откинуло на Kia Sorento, которым управлял 37-летний водитель, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.
Правоохранители утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал. Виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU