2019-12-31T19:35:59+03:00
Происшествия

В центре Ростова произошла массовая авария с участием трех иномарок

В результате аварии никто из людей не пострадал
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове произошло массовое ДТПВ Ростове произошло массовое ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Массовая авария произошла в донской столице в канун Нового года.

Инцидент произошел сегодня, 31 декабря, днем в центре Ростова-на-Дону на улице Мечникова. Участниками ДТП стали иномарки Kia Optima, Hyundai Solaris и Kia Sorento. Виновником аварии назвали водителя такси.

- По предварительным данным, неизвестный водитель за рулем Kia Optima совершал поворот из переулка Семашко и влетел в Hyundai Solaris, за рулем которого сидел 32-летний мужчина. От удара автомобиль откинуло на Kia Sorento, которым управлял 37-летний водитель, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

Правоохранители утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал. Виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия.

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Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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