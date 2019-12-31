После посещения кальянной жителя Ростовской области госпитализировали медики
Житель Ростовской области отравился неизвестными веществами после посещения кальянной в донской столице.
Инцидент произошел в одном из заведений на улице Тургеневской. Парень из Таганрог решил расслабиться и посетил ростовскую кальянную.
- О произошедшем рассказали очевидцы произошедшего, которые позвонили в «скорую помощь» и вызвали врачей. Прохожие заметили, что из заведения вышел молодой человек. Он стоял у входа в кальянную и его рвало. С трудом парень попросил помощи у окружающих, - сообщают ростовские СМИ со ссылкой на соцсети.
Свидетели произошедшего рассказали, что врачи удалось спасти молодого человека. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Личность парня пока остается неизвестной.
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ИСТОЧНИК KP.RU