2019-12-31T20:05:14+03:00
Происшествия

После посещения кальянной жителя Ростовской области госпитализировали медики

Парня рвало у входа в кальянную
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове госпитализировали парня после посещения кальяннойВ Ростове госпитализировали парня после посещения кальяннойФото: "КП" Архив
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Житель Ростовской области отравился неизвестными веществами после посещения кальянной в донской столице.

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Тургеневской. Парень из Таганрог решил расслабиться и посетил ростовскую кальянную.

- О произошедшем рассказали очевидцы произошедшего, которые позвонили в «скорую помощь» и вызвали врачей. Прохожие заметили, что из заведения вышел молодой человек. Он стоял у входа в кальянную и его рвало. С трудом парень попросил помощи у окружающих, - сообщают ростовские СМИ со ссылкой на соцсети.

Свидетели произошедшего рассказали, что врачи удалось спасти молодого человека. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Личность парня пока остается неизвестной.

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Медики обнаружили у них признаки ботулизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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