Ростовчанин скончался, переболев пневмонией

СЕГОДНЯ 20:29 2019-12-31T20:29:56+03:00

В Ростове мужчина умер после пневмонии Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Медики долго боролись за жизнь мужчины

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Ростовчанин скоропостижно скончался от вирусной инфекции.

Инцидент произошел 29 декабря, но стало известно о нем только сейчас. 30-летний мужчина, по предварительным данным, переболел пневмонией, но после перенесенного заболевания у него появились осложнения.

- По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после пневмонии. Точную причину смерти установят специалисты, - сообщил источник близкий к ситуации.

Известно, что мужчина болел воспалением легких. Из-за вируса иммунитет ростовчанина резко упал. В результате этого организм не смог справиться с заболеванием. Начались осложнения, после которых горожанин вызвал «скорую».

К моменту приезда врачей больной стал задыхаться. Медики приложили массу усилий, но спасти жизнь мужчине не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU