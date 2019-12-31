Ростовчанин скончался, переболев пневмонией
Ростовчанин скоропостижно скончался от вирусной инфекции.
Инцидент произошел 29 декабря, но стало известно о нем только сейчас. 30-летний мужчина, по предварительным данным, переболел пневмонией, но после перенесенного заболевания у него появились осложнения.
- По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после пневмонии. Точную причину смерти установят специалисты, - сообщил источник близкий к ситуации.
Известно, что мужчина болел воспалением легких. Из-за вируса иммунитет ростовчанина резко упал. В результате этого организм не смог справиться с заболеванием. Начались осложнения, после которых горожанин вызвал «скорую».
К моменту приезда врачей больной стал задыхаться. Медики приложили массу усилий, но спасти жизнь мужчине не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU