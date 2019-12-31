В Ростове пропал ехавший в Кисловодск житель Иваново
В Ростове разыскивают пропавшего мужчину.
По словам родственников 34-летнего Евгения Владимировича Носова, он ехал из Иваново в Кисловодск, но, когда доехал до Ростова-на-Дону перестал выходить на связь. Родные пропавшего мужчины обратились за помощью в ростовский отдел полиции.
На вид мужчине 30-35 лет, его рост около 170 сантиметров. Пропавший худощавого телосложения со светлыми волосами. На момент исчезновения был одет в черный жилет с капюшоном, джинсы, темные ботинки. При себе имел два рюкзака.
- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: +7 (863) 249-29-20, 249-24-86, «02» или 8-909-4000-403, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU