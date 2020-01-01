2020-01-01T09:30:20+03:00
Общество

В ростовском аэропорту Платов пассажира задержали за курение на борту самолета

Ему грозит административный арест
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нарушителю грозит административный арестНарушителю грозит административный арестФото: Александр СТЕПАНОВ
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Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Платов задержали пассажира из Ростовской области, который вопреки правилам поведения курил электронную сигарету на борту самолета. Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, 34-летнего нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть.

О произошедшем нарушении на борту лайнера правоохранителям сообщил командир воздушного судна, следовавшего в Ростов-на-Дону из Москвы.

- В отношении злоумышленника был составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира судна», - отметили в ведомстве.

За несоблюдение правил поведения на борту самолета задержанному грозит наказание. Известно, что санкции данной статьи предусматривают административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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