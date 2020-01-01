2020-01-01T09:45:50+03:00
Общество

В Ростовской области огонь с полыхающего грузовика перекинулся на частный дом

Жильцы дома были эвакуированы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Из жилого дома эвакуировали двух человекИз жилого дома эвакуировали двух человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донском регионе в станице Кривянская в районе дома, расположенного по улице Совхозная , 30, утро первого января началось с пожара.

Сначала произошло возгорание грузового автомобиля "Газель", а после пламя перекинулось на жилой одноэтажный четырехквартирный дом барачного типа, в котором проживали несколько семей.

- Сообщение о пожаре поступило в 6:38. На место незамедлительно выехали специалисты. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Ликвидация произошла в 8:01, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По их словам, во время пожара из четырехквартирного дома были эвакуированы два человека, погибших и пострадавших нет. На месте работали единицы техники, а также пятнадцать человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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