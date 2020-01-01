Дончанин получил штраф за смерть супруги в ДТП
В донском регионе мужчина выплатить штраф за аварию со смертельным исходом. Такое судебное решение вынес Неклиновский районный суд Ростовской области.
Согласно материалам дела, дончанин с личном автомобиле ехал со своей супругой по трассе. В какой-то момент мужчина врезался на встречной полосе в другой автомобиль.
- В ДТП погибла супруга водителя. Потерявший жену мужчина стал подозреваемым по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, отметили в ведомстве.
Дончанин заплатил компенсацию и моральный вред. Известно, что родственники погибшей попросили закрыть уголовное дело.
Во время вынесения решения суд учел тот факт, что виновник аварии, оставшийся без жены, имеет ребенка-инвалида и брата-инвалида, а также сам тяжело болен. Автомобилисту присудили 75 тысяч рублей в качестве штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU