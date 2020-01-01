Дончанин получил штраф за смерть супруги в ДТП

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:41:40+03:00

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В донском регионе мужчина выплатить штраф за аварию со смертельным исходом. Такое судебное решение вынес Неклиновский районный суд Ростовской области.

Согласно материалам дела, дончанин с личном автомобиле ехал со своей супругой по трассе. В какой-то момент мужчина врезался на встречной полосе в другой автомобиль.

- В ДТП погибла супруга водителя. Потерявший жену мужчина стал подозреваемым по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, отметили в ведомстве.

Дончанин заплатил компенсацию и моральный вред. Известно, что родственники погибшей попросили закрыть уголовное дело.

Во время вынесения решения суд учел тот факт, что виновник аварии, оставшийся без жены, имеет ребенка-инвалида и брата-инвалида, а также сам тяжело болен. Автомобилисту присудили 75 тысяч рублей в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU