2020-01-01T11:41:40+03:00
Общество

Дончанин получил штраф за смерть супруги в ДТП

Ему придется заплатить 75 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Родственники погибшей просили закрыть уголовное делоРодственники погибшей просили закрыть уголовное делоФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В донском регионе мужчина выплатить штраф за аварию со смертельным исходом. Такое судебное решение вынес Неклиновский районный суд Ростовской области.

Согласно материалам дела, дончанин с личном автомобиле ехал со своей супругой по трассе. В какой-то момент мужчина врезался на встречной полосе в другой автомобиль.

- В ДТП погибла супруга водителя. Потерявший жену мужчина стал подозреваемым по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, отметили в ведомстве.

Дончанин заплатил компенсацию и моральный вред. Известно, что родственники погибшей попросили закрыть уголовное дело.

Во время вынесения решения суд учел тот факт, что виновник аварии, оставшийся без жены, имеет ребенка-инвалида и брата-инвалида, а также сам тяжело болен. Автомобилисту присудили 75 тысяч рублей в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24