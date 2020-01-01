2020-01-01T12:42:36+03:00
Общество

Ростовчане поучаствовали в новогоднем забеге

Протяженность маршрута составила 4 километра
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жители донской столицы поучаствовали в забеге 1 января. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиЖители донской столицы поучаствовали в забеге 1 января. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В среду, 1 января, в донской столице прошел новогодний забег по главным улицам города. Как сообщили в правительстве Ростовской области, протяженность маршрута составила четыре километра.

Акция «Побегай 1 января» стартовала от главной ёлки у центрального городского парка им. М. Горького и финишировала у Донской государственной публичной библиотеки. Желающие поучаствовать заранее проходили регистрацию на сайте.

- Это не только традиционный городской новогодний забег, который любят жители донской столицы, но и праздник здорового образа жизни. Бег очень важен для поддержания физического здоровья как взрослых, так и детей. Такие мероприятия позволяют всем получить положительные эмоции и начать год бодрым и активным, - сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Стоит отметить, что в прошлом году в мероприятии приняли участие свыше двух тысяч человек, после забега участников угостили горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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