Ростовчане поучаствовали в новогоднем забеге

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:42:36+03:00

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В среду, 1 января, в донской столице прошел новогодний забег по главным улицам города. Как сообщили в правительстве Ростовской области, протяженность маршрута составила четыре километра.

Акция «Побегай 1 января» стартовала от главной ёлки у центрального городского парка им. М. Горького и финишировала у Донской государственной публичной библиотеки. Желающие поучаствовать заранее проходили регистрацию на сайте.

- Это не только традиционный городской новогодний забег, который любят жители донской столицы, но и праздник здорового образа жизни. Бег очень важен для поддержания физического здоровья как взрослых, так и детей. Такие мероприятия позволяют всем получить положительные эмоции и начать год бодрым и активным, - сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Стоит отметить, что в прошлом году в мероприятии приняли участие свыше двух тысяч человек, после забега участников угостили горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU