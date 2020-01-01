В Ростове-на-Дону торговца нелегальными сим-картами оштрафовали

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:47:39+03:00

Его привлекли к административной ответственности

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Специалисты регионального управления Роскомнадзора оштрафовало мужчину, который торговал сим-картами без лицензии, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, торговавшего на улицах Ростова-на-Дону. Оказалось, что у мужчины отсутствовали необходимые документы.

– У дончанина не было полномочий от оператора связи на заключение договоров на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, составлен протокол об административном правонарушении, – отметили в ведомстве.

Специалисты изъяли у мужчины десять сим-карт. Все результаты проведенной проверки были направлены из полиции в Роскомнадзор.

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Санкциями статьи предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU